Българската музикална сцена посреща нов амбициозен проект, който събира на една сцена едни от най-разпознаваемите гласове и музиканти в рок и алтернативния жанр. Под името „Фронтмен“ се обединяват четирима утвърдени артисти – Стенли, Свилен Ноев от група Остава, Ерсин Мустафов от Jeremy? и Иван Велков от P.I.F.
Новата формация е естествено продължение на дългогодишно приятелство, споделен творчески път и сходен музикален светоглед. Проектът цели да съчетае индивидуалния почерк на всеки от участниците в обща авторска концепция, която стъпва върху характерното звучене на българската рок сцена, но носи и съвременно музикално усещане.
„Фронтмен“ вече представиха и своя дебютен видео сингъл – „Непобедим“, който е достъпен във всички водещи дигитални платформи. Песента е изцяло авторска, като музиката и текстът са създадени от самите музиканти. Видеоклипът към парчето е реализиран под режисурата на Васил Стефанов и допълва визуално посланието на композицията.
С премиерата на „Непобедим“ групата поставя начало на нов етап в кариерата на своите участници, обединени от идеята за силна музикална колаборация и споделена артистична енергия.
Публиката ще има възможност да чуе проекта на живо съвсем скоро – първият концерт на „Фронтмен“ е насрочен за 23 юни в клуб „Маймунарника“, където групата ще представи дебютния си репертоар пред феновете.