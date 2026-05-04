В свят, в който музиката все по-често търси универсален език отвъд граници и култури, новият международен проект на гръцко-американската изпълнителка Evangelia и българската певица Дара Екимова се откроява с концепция, носеща едновременно модерно звучене и силно културно послание.
„Paréa“ произлиза от едноименната гръцка дума, която описва много повече от приятелска компания. Това е усещане за близост, споделеност и принадлежност към тесен кръг от хора, с които времето придобива различен смисъл. Макар трудно да намира буквален превод, понятието е лесно разпознаваемо като емоция – особено на Балканите, където общността и съвместното преживяване са неизменна част от културната идентичност.
Именно около тази идея Evangelia изгражда песента „Paréa“, която се нареди сред най-обсъжданите и силни претенденти в гръцката национална селекция за Евровизия 2026. Парчето бързо надхвърли рамките на конкурса и се превърна в международен музикален проект, получавайки и специална българска адаптация.
За българската версия Evangelia избира Дара Екимова – артист, чието име през последните години все по-уверено се налага сред водещите представители на новото поколение българска поп сцена. Любопитен детайл е, че двете изпълнителки до този момент не са работили заедно и връзката помежду им започва единствено чрез взаимното им следване в Instagram – доказателство за това как съвременните дигитални платформи все по-често се превръщат в отправна точка за творчески партньорства.
Резултатът е модерно балканско поп парче с ясно изразен хит потенциал. „Paréa“ съчетава актуално звучене, енергичен ритъм и атмосфера на празник, лекота и безгрижие – елементи, които естествено го позиционират сред потенциалните музикални акценти на летния сезон. Допълнителен щрих към проекта добавя и видеоклипът, заснет в София, който визуално подсилва балканската идентичност и градската естетика на песента.
За Дара Екимова участието в проекта е своеобразно сбъдване на професионална мечта. Певицата създава българския текст само за няколко часа, като успява органично да улови емоцията и посланието на оригинала, без да губи автентичността на собствения си артистичен почерк.
Колаборацията идва и в ключов момент за развитието на Екимова. Изпълнителката е в навечерието на нов творчески етап, като вторият ѝ студиен албум предстои да излезе съвсем скоро. Проект, който според очакванията ще затвърди позициите ѝ на една от най-разпознаваемите млади фигури в българската музикална индустрия и ще изведе комуникацията ѝ с публиката на ново ниво.
С „Paréa“ Evangelia и Дара Екимова не просто представят песен, а създават музикален мост между две близки култури, обединени от сходен темперамент, усещане за общност и любов към споделените моменти. Именно това прави проекта не просто актуален, а и особено естествен за балканската публика.