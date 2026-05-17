България постигна безпрецедентен успех на големия финал на „Евровизия 2026“, след като DARA триумфира с победа и донесе първото място за страната ни в престижния международен музикален конкурс. С впечатляващото си изпълнение на песента „Bangaranga“ певицата успя да завладее както националните журита, така и европейската публика.
„Не мога да повярвам какво се случва. Положихме много усилия“, бяха първите думи на развълнуваната изпълнителка след обявяването на резултатите. DARA сподели, че за нея най-важната мисия е да бъде на сцената, да изпълни песента със сърце и да предаде послание за светлина, любов и себеприемане.
„Моята работа е да бъда на сцената, да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъчвам светлина и любов. Останалото са точки. Надявам се, че това, което създадохме, ви е докоснало и сте почувствали „Bangaranga“. Прегърнете и приемете себе си такива, каквито сте“, заяви певицата.
По време на гласуването България оглави временното класиране след оценките на националните журита с общо 204 точки. След страната ни се наредиха Австралия и Дания със 165 точки, както и Франция със 144 точки.
Максималните 12 точки България получи от Малта, Австралия, Дания и Литва. Без точки от националните журита останахме единствено от Украйна, Португалия и Финландия.
Решаваща за победата се оказа и зрителската подкрепа. От публиката DARA получи внушителните 312 точки, с което събра общ актив от 516 точки и остави далеч зад себе си Израел, който завърши на второ място с 343 точки.
Българската представителка излезе на сцената под номер 12 и впечатли зрителите с емоционален вокал, сценично присъствие и стилна визия. Представянето ѝ още веднъж доказа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на най-голямата европейска музикална сцена и да печелят вниманието на международната публика.
Часове преди големия финал DARA и екипът зад „Bangaranga“ получиха и престижното отличие за най-добро артистично изпълнение, присъждано от коментаторите на участващите държави в рамките на наградите „Марсел Безансон“. Отличията, носещи името на създателя на „Евровизия“, се връчват ежегодно в категориите „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.
„Bangaranga“ още преди финала бе определяна като „черния кон“ на тазгодишното издание на конкурса. Изпълнението на DARA промени предварителните прогнози и постави България сред фаворитите за победата.
Подкрепа към българската представителка отправиха редица популярни личности и обществени фигури. Министърът на културата Евтим Милошев пожела успех на певицата с думите: „Искам категорично и най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка Дара. Вярвам, че Европа ще оцени както личността ѝ, така и нейното изпълнение.“
Към пожеланията се присъединиха и редица известни българи, сред които Лили Иванова и Владимир Карамазов, както и представители на културните, спортните и обществените среди.
С тази победа България не само записва нова страница в историята на участието си в „Евровизия“, но и затвърждава позициите си като държава с модерна музикална сцена и артисти със световен потенциал.