С впечатляващо изпълнение, силно сценично присъствие и благороден жест Дънди се превърна в безспорния победител в 14-ия сезон на хитовото музикално шоу „Като две капки вода“. Финалът на предаването, който се проведе в препълнената „Арена 8888“, предложи на зрителите зрелищна вечер, изпълнена с емоции, музика и незабравими превъплъщения.
Големият победител спечели сърцата както на публиката в залата, така и на зрителите пред малкия екран, след като се появи на сцената в образа на легендарния фронтмен на рок групата AC/DC Брайън Джонсън. Дънди представи енергична и запомняща се интерпретация на емблематичния хит „Highway to Hell“, която му донесе бурни аплодисменти и окончателно затвърди позицията му като фаворит на сезона.
Освен признанието на публиката, победителят получи и голямата награда – чисто нов автомобил. Най-силният момент на вечерта обаче дойде непосредствено след обявяването на резултатите, когато Дънди направи неочаквано и силно емоционално изявление.
„Не мога да го осъзная това. Магията на това шоу. Не знаех дали ще го направя, но ще го направя и за първи път ще бъда истински сериозен. Това е вторият лайф, който аз печеля. Във всеки един лайф се печели награда и я даряваш. В случая тази кола, която спечелих, възнамерявам да я дам на Боян Христов“, заяви той пред развълнуваната публика.
С този жест Дънди обяви, че дарява спечеления автомобил в подкрепа на момче, което се бори с онкологично заболяване. Решението му предизвика бурни овации и превърна финалната вечер не само в празник на музиката и таланта, но и в демонстрация на човечност и съпричастност.
На второ място в класирането се нареди Емилия, която впечатли с емоционалното си превъплъщение в образа на незабравимата Паша Христова. Третото място остана за Иво Димчев, който избра да се преобрази като Васил Найденов и също получи висока оценка за артистичното си представяне.
Финалът на „Като две капки вода“ започна с много настроение и специално музикално изпълнение на песента „Приятели“ на Тоника СВ. С него продуцентът Маги Халваджиян, Кирил Киров – Кико и целият екип на шоуто дадоха тържествен старт на вечерта. Още в първите минути атмосферата в „Арена 8888“ бе наелектризирана от бурни аплодисменти, добро настроение и очакване за големия финал.
Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро също допринесоха за празничния дух, като не пропуснаха да отбележат и значим успех за българската музикална сцена – победата на DARA в международния конкурс „Евровизия“ с песента „Bangaranga“.
През цялата финална вечер участниците дадоха всичко от себе си, за да представят достойно последните си образи. Сред най-запомнящите се изпълнения бе това на Пламена, която се превъплъти в Лили Иванова. С изпълнението на песента „Камино“ тя успя да развълнува силно присъстващите в залата, които я изпратиха с бурни аплодисменти и станаха на крака в знак на признание.
Четиринадесетият сезон на „Като две капки вода“ приключи с много музика, силни емоции и вдъхновяващи моменти, които ще останат в историята на формата. Победата на Дънди обаче ще бъде запомнена не само заради артистичния му талант, но и заради решението му да превърне личния си триумф в надежда за друг човек.