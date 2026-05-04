Един от най-харизматичните български поп изпълнители, Борис Илиев, беше отличен с наградата за най-дълго заемана първа позиция в класацията БНР Топ 20. Едно от най-силните признания за устойчив успех в българската музика бе връчено по време на годишните награди на Българско национално радио, като вечерта в Национален дворец на културата събра редица изпълнители, автори, музиканти и представители на българската музикална сцена.
Авторитетната награда на Борис Илиев бе връчена от Виктор Касъмов, председател на Управителния съвет на ПРОФОН, което допълнително подчерта значимостта на отличието в контекста на музикалната индустрия.
„Голяма привилегия е да спечеля тази награда. Благодаря още веднъж на всички гласували, които дават вот както за мен, така и за цялата българска музика, създавана от моите колеги“, сподели Борис Илиев от сцената, подчертавайки отношението си към музиката като общо пространство между артисти, слушатели и хората, които подкрепят българските песни.
По време на церемонията водещите на събитието Йорданка-Мария Стойкова и Владимир Михайлов анонсираха песента победител „Не разбирам“ като една от онези песни, които остават дълго в съзнанието на слушателя. Именно „Не разбирам“ прозвуча на живо по време на вечерта в изпълнение на Борис Илиев, заедно с китариста Иван Йорданов-Чери и басиста Алекс Ван Лазаров.
Песента е част от дебютния авторски албум на Борис Илиев „За теб“, който включва 10 песни и представя по-личната страна на изпълнителя. Албумът е резултат от дългогодишна работа и творческо партньорство с Иван Йорданов-Чери, който има ключова роля в цялостното звучене на проекта.
Наградата от БНР Топ 20 е важно признание за Борис Илиев и още един знак, че българската публика продължава да открива и подкрепя песни, в които има лично отношение, смисъл и истинско присъствие.