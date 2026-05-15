България ще се бори за победата в големия финал на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“, след като DARA и нейното парче „Bangaranga“ си осигуриха място сред финалистите. Българската изпълнителка получи достатъчно висока подкрепа както от международното жури, така и от зрителите, което ѝ гарантира участие във финалната вечер на конкурса, насрочена за събота, 16 май.
DARA имаше честта да открие втория полуфинал на „Евровизия“, поставяйки началото на музикалното шоу във виенската зала „Винер Щатхале“. Силното сценично присъствие, динамичната хореография и зареждащата енергия на изпълнението ѝ привлякоха вниманието както на публиката в залата, така и на милионите зрители пред екраните.
Още преди полуфинала българската представителка беше сочена като категоричен фаворит от международните букмейкъри. Според прогнозите DARA разполагаше със 77% вероятност не само да достигне до финала, но и да се включи в битката за крайната победа. Допълнително потвърждение за силните ѝ позиции дойде и от журналистите, присъствали на официалната репетиция, които ѝ отредиха най-висока оценка сред участниците във втория полуфинал.
Освен България, място във финалния етап на конкурса си осигуриха още девет държави от втората полуфинална вечер – Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.
Те се присъединяват към вече класиралите се след първия полуфинал представители на Финландия, Гърция, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.
В надпреварата на 16 май ще се включат и държавите от т.нар. „Голяма четворка“ – Италия, Германия, Великобритания и Франция, които по традиция се класират директно за финала, както и тазгодишният домакин Австрия.
Подкрепата за DARA не остана само в рамките на фенската общност. В навечерието на полуфинала редица популярни български личности публично призоваха сънародниците ни по света да гласуват за нея. Сред тях бяха примата на българската естрада Лили Иванова, футболната легенда Христо Стоичков, певицата Тони Димитрова, както и множество представители на музикалната индустрия у нас.
С класирането си за финала България затвърждава силното си присъствие на сцената на „Евровизия“ и отправя сериозна заявка за престижно място в крайното класиране на конкурса.