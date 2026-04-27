С усещане за лекота, динамика и фино чувство за хумор, Veniamin представя най-новия си сингъл „У дома“ – проект, който уверено го извежда в последната права преди премиерата на дебютния му албум „Да бъда твой“.
Новото парче е не просто музикално издание, а внимателно отправена покана към публиката да опознае артиста отвъд сценичния образ. Срещата ще получи своя естествен завършек на 29 април в Pirotska 5 Event Center, където Veniamin ще представи дебютния си албум пред публика.
„У дома“ е създадена по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp 2025 – формат, който събира автори и изпълнители в интензивна творческа среда. Именно там Veniamin работи рамо до рамо с Ангел Проданов и DJ Pancho – ключов екип зад голяма част от предстоящия албум. Към тях се присъединява и шведската изпълнителка Bishat Araya, чийто международен опит допринася за финалното звучене на проекта.
Темата на песента се фокусира върху усещането за сигурност, близост и онова дълбоко човешко желание да имаш човек, при когото винаги можеш да се върнеш. Официалното видео допълва тази идея, като поставя акцент върху разбирането за „дом“ не като физическо пространство, а като емоционално състояние.
Кариерата на Veniamin до този момент ясно очертава посоката на един артист, който гради успеха си последователно и осъзнато. Сингли като „Как да спра да те обичам“, „На макс“ и „Познати“ постепенно оформят неговия разпознаваем стил и затвърждават връзката му с публиката.
Всички тези стъпки логично водят към предстоящия дебютен албум „Да бъда твой“, който ще излезе на 29 април – дата, която бележи не просто ново издание, а важен етап в развитието на един от младите и обещаващи гласове на българската музикална сцена.