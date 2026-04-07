Предпремиерата на червения килим на първия български вампирски филм „Вампирите от Норич“ е на 7 април, в кино Арена, The Mall.
„Вампирите от Норич“ е създаден от продуцентите на „Един грам живот“ – Зипо и Слаш (Кино академия за таланти, Девил синeма),”Русалки“ и „Скандалните“, като за много от важните роли във филма са ангажирани известни инфлуенсъри, актьори от Кино академия за таланти и популярни личности от средите на шоубизнеса.
„Вампирите от Норич“, който излиза в кината на 17 април, се доверява и така нашумелия напоследък изкуствен интелект, за да закове вниманието на зрителите в детайлите на една провокативна вампирска история.
Във филма Виктор Ангелов от формата Биг Брадър влиза в ролята на фея!
Сред две от важните роли във филма ще видим и двама от актьорите в „Един грам живот“ – единият влиза в ролята на вампир с противоречива сексуалност, а другият в ролята на върколак.
Сред звездните участници във филма е фолк звездата Цветина, която се превъплъщава образа на Елеонора.
Матего влиза в ролята на Ангел във „Вампирите от Норич“, Селена от „Кино академия за таланти“ и участвала в „Един грам живот“ – влиза в ролята на Вещицата, Недко Пазвантов – ученик от „Кино академия за таланти“ е в ролята на Алексей, Котарачето влиза в ролята на Странникът, Стилиян Василев влиза в ролята на Морган, Йоан Бекирски влиза в ролята на Арес. Павел Димчев от „Един грам живот“ влиза в ролята на върколак.
Историята следва брат и сестра вампири – Август и Елеонора – които поемат отговорността да обучат новосъздаден вампир на име Мария. Чрез нейния поглед зрителят навлиза в пъстър и многопластов свят, населен с различни митични същества – от русалки, феи и елфи до множество други видове.
Основният драматургичен конфликт се развива около различните възгледи на Август и Елеонора относно същността на вампирската природа.
Централният антагонист на филма е Алгара – хилядолетна вещица, възкресена в настоящето. Преди хиляда години по случайност именно тя създава вампирите и върколаците, поставяйки началото на тези два вида.
Филмът изгражда мащабен фантастичен свят, в който се преплитат теми за идентичността, избора, отговорността към създаденото и борбата за оцеляване на цели раси.
Ролите са поверени на: Боби Цанков, Цветина, Доби Тафкова, Лиа Кръстева, Йоан Бекирски, Даниел Иванов – Матего, Валерия Войкова – Вал, Стилиян Василев, Александра Гърдева, Ева Георгиева, Виктор Ангелов, Георги Иванов – Гого, Тонката Илиев, Грозденка Владова, Илиян Илиев, Ясмин Кирилова, Илиан Ицов, Людмил Блак – Котарачето, Недко Пазвантов, Моника Александрова и Цветан Георгиев.