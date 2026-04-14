С новия си сингъл „Разходка“ Калоян Куманов утвърждава посоката си към силно въздействаща музика. Композицията е петият сингъл от предстоящ албум и ключова част от проекта му „Калоян Куманов Проджект“.
„Разходка“ е изградена изцяло върху негова авторска музика, развита на фолклорна основа, което я прави едновременно дълбоко българска и напълно универсална.
„Не случайно избрах това име – споделя Калоян- тъй като в рамките на една композиция слушателят преминава през различни музикални територии: от македонските ритми, през пазарджишката копаница, красотата на Тракия и до шопската звучност. Това движение не е само географско, а и емоционално, защото музиката събира различни културни пластове в едно цяло. Нарочно избрах да има вокал, но без текст, за да може гласът да разкаже история не с думи, а със звук.
Така музиката остава достъпна за всеки, независимо от езика.“
Ключова роля в изграждането на „Разходка“ има и впечатляващият екип от музиканти, които застават зад проекта. На барабаните е Стоян Янкулов- Стунджи, чийто усет към ритъма придава пулса на композицията, а бас линиите на Радослав Славчев – Riverman създават стабилната основа, върху която се развива музикалният разказ. За първи път към проекта се присъединява пианистът Александър Васев, специалното участие, на който буквално оформя характера на произведението и дава облика на композицията. Вокалното присъствие на Александра Борисова също излиза извън рамките на традиционното пеене – тя използва гласа си като инструмент, създавайки усещане за импровизация и свобода.
„Разходка“ поставя високи изисквания към музикантите. Сложни размери, множество преходи, неочаквани спирания и влизания, които изискват изключителен синхрон. Именно тази „музикантска трудност“ обаче се превръща в едно от най-големите ѝ достойнства, защото придава дълбочина и динамика на всяка секунда от звученето.
Визуалната част на „Разходка“ следва същата идея за движение и простор. Режисиран изцяло от самия Куманов, клипът е заснет след пътуване от над 1000 километра – от София до Тюленово, в търсене на един изчистен, но труден за откриване кадър: прав път, без дървета и без автомобили. Тази минималистична, но впечатляваща визия подчертава усещането, което носи и самата музика.
Заедно с музикалното представяне на „Разходка“ за Калоян Куманов предстои още една вълнуваща премиера.
Впечатляващата лична история на Калоян, който е сред малкото музиканти в Европа, виртуозно изпълняващи класически произведения на акордеон, ще бъде описана в разказ. На 23 април в театър „Сълза и смях“ ще бъде представена книгата „Гостилница за мечти“ на Ники Шуманова, в която една от историите е посветена именно на великолепният музикант с нестандартна съдба.