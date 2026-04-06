Легендата на българската естрада Лили Иванова продължава да доказва, че творческата енергия няма възраст, а вдъхновението – граници. В навечерието на новото си национално турне примата поднася на публиката нов музикален акцент, който обещава да се превърне в емоционалното ядро на концертите ѝ през 2026 година.
На 15 ноември 2025 г., по време на концерт в Пловдив, певицата представя за първи път песента „Счупено сърце“. Изпълнението ѝ още тогава задава тон на нещо повече от нов сингъл – то очертава посоката на едно турне, което ще бъде изградено върху дълбока емоционалност, вътрешна концентрация и онази тиха сила, която превръща срещата между артист и публика в истинско преживяване. Неслучайно „Счупено сърце“ е избрана за откриващ момент на всяка концертна вечер през 2026 г.
Зад създаването на песента стоят утвърдени имена – композиторът Огнян Енев и текстописецът Мартин Карбовски. Тяхното сътрудничество с Лили Иванова не е новост, а доказано успешно творческо партньорство. Именно от тази колаборация се раждат песни като „Този свят е жена“, „Ако спра да обичам“ и „Едната любов“ – заглавия, които отдавна са се превърнали в част от музикалната памет на няколко поколения българи.
Аранжиментът на новото парче е поверен на Ангел Дюлгеров – китарист и музикален продуцент, който през последните години играе ключова роля в изграждането на съвременното звучене на Лили Иванова. Неговият почерк допринася за модерното, но същевременно разпознаваемо звучене, което съчетава традиция и новаторство.
На 25 март 2026 г. в Благоевград певицата официално даде старт на националното си турне – първата спирка от поредица концерти, които ще преминат през редица български градове, сред които Варна, Бургас, Русе и Плевен. Турнето се очертава като едно от най-мащабните в последните години, съчетаващо нови композиции с класически хитове от богатия ѝ репертоар.
Кулминацията на международното ѝ присъствие през тази година ще бъде на 24 май 2026 г., когато Лили Иванова отново ще излезе на сцената на емблематичната Олимпия в Париж. Това ще бъде второто ѝ участие в прочутата зала след историческия концерт през 2009 г. – събитие, което затвърди международното признание на българската певица.
С новата песен „Счупено сърце“ и предстоящото турне Лили Иванова не просто продължава своя път – тя го надгражда. С постоянство, стил и неподражаема сценична харизма, тя остава едно от най-ярките и устойчиви явления в българската култура.