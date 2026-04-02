Силната лична изповед и дълго пазената емоция намериха своя глас в най-новия музикален проект на младата изпълнителка Елена Попова. Тя представи третата си авторска песен „Оставям го“, придружена от първия си официален видеоклип – важна стъпка в нейното артистично развитие.
Проектът бележи не просто ново заглавие в репертоара ѝ, а своеобразен творчески катарзис. По думите на самата Попова, песента е съществувала дълго време единствено в страниците на личния ѝ тефтер – като неизказана мисъл, като чувство, което чака своя точен момент. Днес тази емоция вече е споделена с публиката.
„Оставям го“ носи силен заряд от преживявания, съмнения и вътрешни борби, които намират израз чрез музиката. Това е песен за освобождаването – от хора, ситуации и чувства, които тежат, но и за смелостта да направиш крачка напред.
Изпълнителката не крие надеждата си слушателите да почувстват песента по същия начин, по който тя я преживява – искрено и дълбоко. В посланието си към публиката тя отправя и личен апел: да избират любовта, която вдъхновява и окрилява.
С този проект Елена Попова не само затвърждава присъствието си на музикалната сцена, но и ясно заявява творческата си посока – автентичност, емоционална честност и близост с публиката.
В края на представянето си младата артистка отправя благодарност към всички, които я подкрепят и вярват в музиката ѝ – признание, което подчертава, че зад всяка лична история стои и силата на споделената подкрепа.