В съвременната българска поп сцена Дара Екимова постепенно утвърждава своя разпознаваем почерк — деликатна смесица от емоционална искреност и модерно звучене. За нея поезията не е просто допълнение към музиката, а нейна сърцевина — двигателят, който придава смисъл и дълбочина на всяка композиция.
Най-новият ѝ проект „Броя звезди“ е ярко доказателство за това творческо кредо. Песента се откроява като романтична поп-трап изповед, в която личното преживяване се превръща в универсално послание. В центъра на текста стои добре познатият човешки стремеж — желанието винаги да бъдем прави, дори когато това ни отдалечава от истински значимите моменти. Именно в тези пропуснати мигове, подсказва Екимова, остава единствено тихото съзерцание — да „броим звезди“, сякаш в опит да наваксаме изгубеното.
Самата изпълнителка определя песента като особено значима в личен и професионален план. „Броя звезди“ бележи вътрешно преобръщане — емоционален и творчески катарзис, който не само разкрива нови пластове от нейната чувствителност, но и задава посоката на бъдещото ѝ развитие. Неслучайно именно това парче „отваря вратата“ към предстоящия ѝ втори студиен албум — проект, който вече предизвиква засилен интерес сред публиката.
Зад автентичното звучене на композицията стои силен творчески екип. Дара Екимова е съавтор на текста заедно с Venci Venc’, а музиката е създадена в колаборация с KAY BE, който поема и продукцията и аранжимента. Тази синергия между артисти с различен стил и опит придава на „Броя звезди“ съвременно звучене, без да жертва емоционалната му дълбочина.
С новата си песен Дара Екимова не просто добавя още едно заглавие към своя репертоар — тя затвърждава позицията си на артист, за когото музиката е форма на изповед, а всяка дума — внимателно подбран щрих от една по-голяма, искрена история.