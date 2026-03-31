Британският изпълнител ZAYN прави нова крачка в развитието на своята солова кариера с премиерата на най-новия си сингъл „Sideways“ – композиция, която уверено затвърждава завръщането му към характерното pop R&B звучене. Песента излиза днес заедно с официален видеоклип и служи като своеобразен мост към предстоящия му пети студиен албум „KONNAKOL“, чиято премиера е насрочена за 17 април.
„Sideways“ продължава музикалната линия, очертана от предходния сингъл „Die For Me“, като отново поставя в центъра отличителния вокален стил на изпълнителя – мек, емоционален и прецизно нюансиран. Парчето съчетава модерни поп елементи с R&B влияния, създавайки звучене, което едновременно звучи актуално и разпознаваемо за почитателите на ZAYN.
Предстоящият албум „KONNAKOL“ вече се очертава като най-личният и културно наситен проект в дискографията на артиста. По думите на неговия екип, той черпи вдъхновение от корените и идентичността на изпълнителя, което обещава по-дълбока тематична и звукова палитра. Заглавието на албума също насочва към нетрадиционни музикални влияния, което засилва очакванията за експериментален, но добре структуриран звук.
Наред с излизането на новия проект, ZAYN подготвя и мащабно световно турне, което ще стартира през май. Очаква се концертната обиколка да обхване ключови музикални пазари и да представи на живо новия материал, както и някои от най-обичаните му хитове.
С „Sideways“ ZAYN не само подгрява интереса към „KONNAKOL“, но и ясно заявява намерението си да се завърне на музикалната сцена с обновена енергия и артистична зрялост – ход, който със сигурност ще бъде внимателно следен както от критиката, така и от феновете по света.