Безпрецедентен успех отбелязва новият музикален проект „Бедни и богати“ на Торино и Пашата и Тони Стораро. Колаборацията между едни от най-обичаните имена на българската музикална сцена се превърна в истинско събитие за феновете.
Още преди официалната премиера на видеото на 21 март, проектът генерира над 20 милиона гледания в социалните мрежи – рядко срещан интерес, който ясно показа, че песента отговаря на огромните очаквания на публиката. При дебюта си в YouTube „Бедни и богати“ записа повече от 100 000 гледания само за първия час, като този старт постави нова летва за българския музикален пазар.
Само за два дни след премиерата видеото премина 1 милион гледания, а общият обхват в TikTok, Instagram и Facebook надхвърля 20 милиона. Създателите споделят, че за тях тази цифра е доказателство за силата на музиката да обединява различни аудитории и да създава органичен интерес с изключителна скорост.
За Тодор Димитров – Торино и Павел Денов – Пашата „Бедни и богати“ е поредна силна колаборация, която затвърждава статута им на тотални любимци на публиката. Те отдавна не просто създават хитове, а нови стандарти за успех и интерес в дигиталното пространство и концертите наживо.
Срещата им с Тони Стораро – едно от най-обичаните и разпознаваеми имена в българската музикална сцена – се превърна в истински подарък за милионите фенове, утвърждавайки се като едно от най-силните музикални явления за тази година.