На един от най-светлите и обичани български празници – Благовещение – обичаният български изпълнител Орлин Горанов поднесе специален музикален подарък на своята публика. Той представи премиерно най-новата си песен „Само в съня“ – произведение, което носи характерната за артиста емоционалност и дълбочина.
Изборът на дата за премиерата не е случаен. Благовещение символизира надеждата, новото начало и благата вест – теми, които органично се вплитат в настроението на песента. С „Само в съня“ Орлин Горанов отново доказва умението си да съчетава поезия и музика в едно въздействащо художествено цяло.
Песента е записана на 17 януари тази година и е плод на вдъхновяващо сътрудничество между утвърдени имена в българската музика. Текстът е по стихове на Жива Кюлджиева, чиято поезия придава на композицията особена лиричност и финес. Музиката е дело на Владимир Цанев, а аранжиментът – на Светослав Лобошки.
Зад цялостното звучене стоят също музикалният дизайн и смесването на Георги Цветков, които допринасят за съвременното и изчистено аудио оформление. Продуцент на проекта е Игор Марковски.
Видеоклипът към „Само в съня“ допълва емоционалното въздействие на песента със своята кинематографична визия. В главните роли зрителите ще видят актьорите Паола Маравиля и Добромир Цветков, които пресъздават деликатна и въздействаща история.
Зад камерата застава операторът Владимир Михайлов, а режисьорската работа е поверена на Васил Стефанов и Стефка Николова. Техният творчески прочит превръща песента в цялостно аудиовизуално преживяване, в което образът и музиката се допълват органично.
С „Само в съня“ Орлин Горанов не просто добавя ново заглавие към богатата си дискография, а създава произведение, което носи послание за чувствата, които остават отвъд реалността – в света на сънищата, спомените и надеждата.
Песента е още едно доказателство за устойчивото присъствие на артиста на българската музикална сцена и за способността му да докосва различни поколения слушатели.