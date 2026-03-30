Българската музикална сцена се обогатява с нов силно емоционален проект – „Eternal Love“ EP, представен от FLÒRALYN. Това не е просто поредното издание, а интимен разказ, който проследява вътрешния свят на артиста и универсалните човешки преживявания, свързани с израстването, болката и нуждата от безусловна любов.
„Eternal Love“ бележи важен етап в развитието на FLÒRALYN. За първи път тя записва проект изцяло с жива банда в Германия – решение, което придава на звученето плътност, топлина и автентичност. Продуцент на EP-то е Moritz Bintig, а всички текстове и мелодии са дело на самата изпълнителка, изградени върху неговите аранжименти.
Този творчески подход подчертава личния характер на музиката – всяка песен носи усещането за преживяно, а не просто създадено.
EP-то връща слушателя към деликатния период на тийнейджърството – време, белязано от първите големи мечти, но и от съмнения и сблъсъци с реалността. В „Eternal Love“ се разглеждат чувствителни и често премълчавани теми като:
насилието в училищна среда – както между ученици, така и от страна на учители;
перфекционизмът като форма на вътрешен натиск и самоналожен затвор;
дълбокото съмнение в собствената стойност и въпросът дали сме достойни за любов.
Тези послания придават на проекта социална значимост, като същевременно запазват силно личната перспектива на артиста.
В основата на „Eternal Love“ стои трансформацията – преминаването от болка и загуба към вътрешна сила. Музиката на FLÒRALYN не бяга от уязвимостта, а я превръща в източник на светлина. Именно чрез тази откровеност проектът успява да изгради дълбока връзка със слушателя.
EP-то не просто разказва история – то създава преживяване. Слушателят е „прегърнат“ от музиката и получава едно ясно послание: независимо от житейския етап, всеки човек заслужава любов.
Проектът е реализиран с подкрепата на Warner Chappell Germany, което подчертава и международния потенциал на изпълнителката.
FLÒRALYN, чието истинско име е Цветелина Георгиева, развива кариерата си между Лондон и София, залагайки на независим артистичен път. Нейни песни като „Wasted“ и „No Limit“ вече са познати на българската публика чрез радиоефира, а присъствието ѝ в платформи като BBC Introducing и Soho Radio свидетелства за нарастващия ѝ международен обхват. Част от нейния път включва и участие в „Гласът на България“, сезон 8.
„Eternal Love“ EP утвърждава FLÒRALYN като артист с ясно изразен почерк и смелост да засяга дълбоки, лични и социално значими теми. Това е проект, който не просто се слуша, а се преживява – тихо, искрено и дълбоко човешки.