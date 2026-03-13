Символично в петък 13-и поп изпълнителката Михаела Филева представя новия си сингъл „Буря в чаша вода“ – емоционална композиция, която говори открито за тревожността и вътрешните страхове. Темата е близка до много хора, но често остава неизказана. С новото си музикално предложение певицата прави именно тази крачка – да превърне личните преживявания в откровен артистичен разказ.
Видеоклипът към песента е режисиран от Бойко Щонов, а зад камерата застава операторът Атанас Атанасов. Визуалната концепция следва темата за вътрешната буря чрез силни контрасти, напрежение и постепенното му освобождаване. Кадрите изграждат емоционална динамика, която отразява вътрешните състояния на човек, изправен пред собствените си страхове.
След повече от 15 години на сцената Михаела Филева продължава активно да търси нови творчески посоки в поп музиката. „Буря в чаша вода“ е поредната стъпка в тази посока – песен, в която личната изповед се среща със силното емоционално звучене на кинематографичния електро поп.
След мащабния си концерт със симфоничен оркестър в края на миналата година, изпълнителката все по-често експериментира с по-широко и внушително звучене. Тази тенденция ясно се усеща и в новия сингъл, който съчетава модерна електронна продукция с дълбоко емоционален текст. Думите са написани от самата Михаела Филева, а по музиката и аранжимента тя работи съвместно с Ангел Проданов.
Песента поставя акцент върху една тема, която все по-често намира място в съвременния обществен разговор – психичното здраве. В свят, в който социалните мрежи нерядко създават илюзията за безупречен и безпроблемен живот, истинските човешки тревоги често остават в сянка. „Буря в чаша вода“ е деликатен поглед към онези моменти, в които човек остава насаме със собствените си мисли и съмнения.
Самата певица определя песента като послание за подкрепа и съпричастност.
„Понякога най-смислената помощ, която можеш да дадеш на някого, е просто да му признаеш, че и ти си преминал през същото“, споделя тя.
Публиката ще има възможност да чуе „Буря в чаша вода“ за първи път на живо на 5 април в столичен клуб. Там Михаела Филева ще излезе на сцената заедно със своя бенд в концерт, който обещава по-интимна и емоционална среща с феновете – вечер, в която музиката ще се превърне в пространство за споделени чувства, искреност и човешка близост.