Популярната певица Кейти Пери изглежда е готова за нова житейска глава – далеч от сцената и светлината на прожекторите, в света на политиката и филантропията. Според източници, близки до звездата, Пери планира да се посвети на значими каузи заедно с новия си партньор, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.
Приятели на певицата твърдят, че тя е готова да остави музикалната си кариера на заден план, за да се фокусира върху изграждането на влиятелно бъдеще като част от двойка с Трюдо. „Тя чакаше тази връзка и я искаше. Той не е бил настойчив или агресивен – всяка крачка напред е била направена от Кейти. Те искат да променят света към по-добро и да го направят заедно“, коментират близките им.
Двойката вече се представя като екип на публични и дипломатически събития. Те отварят вратите на влиятелни личности и търсят възможности за реална промяна, включително чрез събиране на средства за социални и филантропски инициативи. Срещите с най-богатите хора на планетата са част от усилията им да подкрепят каузите, към които имат силна привързаност.
Кейти Пери, на 41 години, се събра с 54-годишния Джъстин Трюдо малко след като миналото лято прекрати годежа си с актьора Орландо Блум, известен от филмовата поредица „Карибски пирати“ и баща на тяхната 5-годишна дъщеря, Дейзи Доув.
На сцената Пери винаги е впечатлявала с екстравагантни тоалети, но в официални събития с Трюдо тя предпочита по-скромен и изискан стил. По време на турне в Япония тя носеше кафяв костюм с пола, когато двойката се срещна с бившия японски премиер и съпругата му – знак за адаптация към дипломатическия протокол и новата си роля като публична фигура извън музикалната сцена.
Въпросът дали тази двойка ще успее да постигне амбициозните си цели остава отворен, но вече е ясно, че Кейти Пери и Джъстин Трюдо се представят като партньори, готови да влияят и променят света заедно.