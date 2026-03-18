В разгара на засиления международен интерес към песента „BANGARANGA“, българската изпълнителка DARA представи официалния видеоклип към композицията, с която страната ни ще се включи в Евровизия 2026.
Премиерата на видеото идва след повече от впечатляващия онлайн старт на песента. Само за кратко време „BANGARANGA“ отчита над 1,5 милиона слушания в стрийминг платформите, а изпълнението от финала на националната селекция се превърна в най-гледаното сред участниците тази година. В официалните профили на конкурса в Instagram, TikTok и YouTube видеото е акумулирало общо около 15 милиона гледания, придружени от хиляди реакции и коментари от фенове по цял свят.
Силният отзвук не се изчерпва единствено с дигиталните показатели. Песента предизвика активни дискусии в международните фен общности и в специализираните медии, където често е определяна като една от най-запомнящите се балкански продукции в тазгодишното издание на конкурса.
След победата си в националната селекция, организирана от Българската национална телевизия, DARA навлезе в период на интензивна подготовка. Графикът ѝ включва серия от международни интервюта и участия в събития, провеждани в Гърция, Норвегия, Румъния и Англия, където се събират популярни артисти от различни издания на конкурса.
Паралелно с това изпълнителката работи активно върху сценичното представяне на „BANGARANGA“ за голямата сцена във Виена, в партньорство с утвърден творчески екип от Стокхолм.
Самият конкурс Евровизия 2026 ще се проведе именно във Виена, Австрия. България ще се състезава във втория полуфинал на 14 май, когато „BANGARANGA“ ще направи своята международна премиера пред милионна телевизионна аудитория. Големият финал е насрочен за 16 май, когато ще стане ясно кой ще грабне престижната титла.