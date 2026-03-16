На 98-ата церемония по връчването на наградите на Academy of Motion Picture Arts and Sciences големият триумфатор се оказа филмът „Битка след битка“ на режисьора Paul Thomas Anderson. Продукцията спечели общо шест отличия, включително най-престижното – за най-добър филм, и затвърди доминиращото си присъствие през целия награден сезон. Успехът на лентата бе предвещан още на церемониите на Critics’ Choice Awards и Golden Globe Awards, където тя също получи сериозно признание от критиката и публиката.
Първата статуетка за „Битка след битка“ дойде в новата категория за кастинг – отличие, което дебютира тази година в програмата на Academy Awards. Наградата бе присъдена на кастинг директорката Касандра Кулукундис, която в емоционалната си реч благодари на филмовата академия и посвети отличието на всички артисти, които никога не са имали възможност да се качат на сцената или дори да видят имената си в надписите на филмовите продукции.
Филмът, базиран на роман на Thomas Pynchon, представлява остра политическа сатира, ситуирана на фона на имиграционни акции и нарастващ политически екстремизъм. В центъра на сюжета са леви революционери, преследвани от фанатичния полковник Локджоу – образ, пресъздаден от Sean Penn. Паралелно с това историята проследява и драматичната съдба на герой, изигран от Leonardo DiCaprio – баща, погълнат от параноя и зависимости, който трескаво търси изчезналата си дъщеря. Актьорът сам определя ролята си с доза ирония, отбелязвайки, че героят му е далеч от типичния филмов шпионин – човек, който би трябвало да притежава изключителни умения, но не може да си спомни дори собствената парола.
Самият Андерсън обаче отхвърля тълкуванията, че филмът е пряк политически коментар към съвременната ситуация. „Фашизмът никога не излиза от мода. По-лошото е, че никога не изчезва“, отбелязва режисьорът. „Битка след битка“ е първата негова история, развиваща се в съвременността от повече от две десетилетия насам, след признати заглавия като There Will Be Blood, The Master и Licorice Pizza.
Въпреки че водеше по номинации с цели 16, филмът „Грешници“ не успя да повтори очаквания триумф и си тръгна с четири отличия. След него с три награди се нареди Frankenstein, чиито актьорски изпълнения бяха високо оценени от критиката.
Сред актьорските категории също не липсваха впечатляващи моменти. Отличието за най-добра актриса бе присъдено на Jessie Buckley за ролята ѝ във филма Hamnet. В него тя пресъздава съпругата на William Shakespeare и драматичните последици от загубата на едно от децата на семейството.
В категорията за поддържаща женска роля статуетката отиде при Amy Madigan за участието ѝ във филма на ужасите „Оръжия“. За актрисата това отличие има особена стойност – тя го получава четири десетилетия след първата си номинация за престижната награда.
Така 98-ото издание на наградите на Academy Awards се запомни с убедителния успех на „Битка след битка“, който не само оглави класацията по отличия, но и предизвика оживен дебат за ролята на политическата сатира в съвременното кино.