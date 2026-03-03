За по-малко от 48 часа изпълнението на DARA се превърна в най-гледаното видео сред тазгодишните участници в официалните Instagram и TikTok профили на Евровизия. С над 2,5 милиона гледания във всяка от двете платформи българската заявка отбеляза впечатляващ старт и даде ясен сигнал за сериозния интерес към страната ни още в началото на надпреварата.
След национална селекция, организирана от Българската национална телевизия, България избра да бъде представена от DARA с песента „BANGARANGA“ – динамична и дръзка композиция, заявяваща амбиция за силно българско присъствие на европейската сцена през 2026 година. Още в първите часове след финала песента предизвика активни реакции в социалните мрежи и специализираните общности, следящи конкурса.
Във фенските форуми на Балканите „BANGARANGA“ вече се обсъжда като една от най-обещаващите регионални заявки. Ранните коментари акцентират върху сценичната харизма на DARA, нейното уверено поведение и потенциала на песента да се открои в оспорваната полуфинална конкуренция.
Самата композиция представлява енергийна експлозия – съвременна поп продукция с международно звучене и ясно разпознаваема идентичност. Заглавието носи асоциации за бунт, сила и вътрешна свобода – метафора за смелостта да отстояваш себе си. „BANGARANGA“ не просто следва актуалните тенденции в поп музиката, а демонстрира увереност, глобално звучене и конкурентен потенциал.
Автори на музиката и текста са DARA, Anne Judith Wik, Christian Tarcea (Monoir) и утвърденият гръцки композитор Dimitris Kontopoulos – име, добре познато в евровизионните среди с редица успешни проекти.
Подготовката за голямата сцена вече е в ход. Непосредствено след националната селекция певицата отпътува за Стокхолм, където й предстоят срещи с режисьора и творческия екип, ангажирани с изграждането на сценичната концепция за представянето във Виена. Започват интензивни репетиции на всички нива – вокални, хореографски и сценографски.
В следващите месеци DARA ще вземе участие в поредица от официални евровизионни събития в различни европейски столици, където ще представи песента пред международна публика и медии. Всички новини, подробности и ексклузивно съдържание от подготовката могат да бъдат проследени в официалните ѝ социални канали.
Песенният конкурс Евровизия 2026 ще се проведе във Виена, Австрия. България ще се състезава във втория полуфинал на 14 май, когато „BANGARANGA“ ще направи своята международна премиера пред милионна телевизионна аудитория. След силния дигитален старт очакванията са високи – както у нас, така и сред европейската публика. Българската заявка вече заяви присъствието си. Предстои да видим докъде ще я отведе тази енергия.