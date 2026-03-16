Шестнадесетгодишната Рая Цонева, ученичка в Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“, бе избрана за носителка на престижното отличие „Девойка Кюстендилска пролет 2026“. В традиционния конкурс, който всяка година събира млади красавици от града и региона, тя впечатли журито със своята елегантност, увереност и сценично присъствие.
Титлата и паричната награда в размер на 500 евро бяха връчени лично от кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов. Събитието се проведе в празнична атмосфера, съчетаваща традиция, красота и духа на пролетта – символ на обновлението и младостта.
На второ място бе класирана Каролина Шаркова, която получи 300 евро, лента и чек, връчени от председателя на Общинския съвет Димитър Велинов. За втора подгласничка журито избра Габриела Кирилова, която бе отличена с 200 евро от заместник-кмета Росица Плачкова.
Оценяването на участничките бе поверено на авторитетно жури с разнообразен състав. Сред членовете му бе Николина Петкова – носителка на титлата „Девойка Кюстендилска пролет“ за 1973 година. До нея застанаха актьорът и директор на Сатиричния театър Калин Сърмен, академик Иван Гранитски, както и Стефани Кирякова и Наталия Йолова.
По време на празничната вечер участничките дефилираха в няколко различни тура – със спортно-елегантни облекла, традиционни български носии и изискани вечерни рокли. Всяка от тях имаше възможност да покаже своя стил, индивидуалност и отношение към българските традиции.
Съществен принос за реализирането на конкурса имаха и спонсорите, които, освен че подкрепиха организацията, избраха и свои фаворитки сред участничките.
Конкурсът „Девойка Кюстендилска пролет“ за пореден път затвърди своята роля като едно от най-значимите културни събития в региона, съчетаващо красота, традиция и обществена ангажираност. Победата на Рая Цонева е не само лично признание, но и символ на новото поколение млади хора, които с увереност и талант представят Кюстендил.