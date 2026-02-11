Поп изпълнителката Веси Бонева зарадва своите фенове с новата си песен „Любов“, която тя определя като специален подарък за всички в месеца на любовта. В композицията певицата улавя онези чисти и неподправени моменти, които споделяме с хората, докосващи сърцето ни. „Тази песен е за естествената среда на приятелство, подкрепа и истинска близост“, споделя Веси Бонева.
Музикалният видеоклип към „Любов“ е заснет в Бургас, в уютната атмосфера на студиото на DJ Ивайло – Happy, където творческият процес е протекъл в приятелска и вдъхновяваща обстановка. Песента е реализирана заедно с екипа на Desdef Productions, а аранжиментът е поверен на Светлин Къслев, който успява да подчертае емоционалната дълбочина на композицията.
Особено вълшебен нюанс добавят китарите и бек вокалите на Явор Велчев – съпруг на Веси Бонева, които създават топла и интимна атмосфера в песента.
„Обичайте със сърцата си и споделяйте всеки истински миг“, призовава певицата, отправяйки своето послание за любов, искреност и близост към своите почитатели.