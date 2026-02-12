Една от най-емблематичните момичешки групи на XXI век – Pussycat Dolls, е на път да се завърне на световната сцена. Според информация на британското издание The Sun, три от ключовите членки на формацията подготвят мащабно световно турне, планирано за 2026 година.
В центъра на предстоящото завръщане отново ще бъде Никол Шерцингер, която ще поеме ролята на фронтмен и лице на проекта. Заедно с нея на сцената ще се появят Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс – състав, който според източници е определян като „стабилното ядро“ на групата.
Новината беше допълнително подсилена, след като трите изпълнителки бяха забелязани заедно в лондонския ресторант Gaia във вторник вечерта, 10 февруари – среща, която според запознати не е била просто приятелска, а свързана с финални разговори около турнето.
В същото време е потвърдено, че Мелъди Торнтън, Джесика Сута и Кармит Бакар няма да се включат в проекта, което означава, че новото турне ще бъде реализирано в по-ограничен състав спрямо оригиналната формация.
Източници, близки до екипа, твърдят, че този път турнето действително ще се осъществи – за разлика от амбициозния, но неосъществен проект през 2020 година, който беше отменен заради пандемията и последвалите вътрешни конфликти.
„Никол и момичетата обсъждат събирането на Pussycat Dolls от месеци. Пандемията провали първоначалния план, а след това разногласията зад кулисите доведоха до пълното му разпадане“, разкрива източник, цитиран от The Sun.
По думите му обаче, днес ситуацията е различна:
„Никол, Кимбърли и Ашли са силен и единен екип и са изключително мотивирани да се върнат на сцената. Те ще се срещнат в Лондон, за да уточнят финалните детайли и да финализират договора за турнето, което ще бъде официално обявено в следващите седмици.“
Ако информацията бъде потвърдена, завръщането на Pussycat Dolls през 2026 г. се очертава като едно от най-очакваните поп събития на десетилетието – с потенциал да върне духа на ерата, в която групата доминираше световните музикални класации и сцените по целия свят.