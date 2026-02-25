Вампирският филм е създаден от продуцентите на „Един грам живот“ – Зипо и Слаш (Кино академия за таланти, Девил синeма) и излиза на голям екран на 17 април, тази година.
Историята проследява брат и сестра вампири – Август и Елеонора – които поемат отговорността да обучат новосъздаден вампир на име Мария. Чрез нейния поглед зрителят навлиза в пъстър и многопластов свят, населен с различни митични същества – от русалки, феи и елфи до множество други видове.
Основният драматургичен конфликт се развива около различните възгледи на Август и Елеонора относно същността на вампирската природа.
Централният антагонист на филма е Алгара – хилядолетна вещица, възкресена в настоящето. Преди хиляда години по случайност именно тя създава вампирите и върколаците, поставяйки началото на тези два вида.
Филмът изгражда мащабен фантастичен свят, в който се преплитат теми за идентичността, избора, отговорността към създаденото и борбата за оцеляване на цели раси.
Сред две от важните роли във филма ще видим и двама от актьорите в „Един грам живот“ – единият влиза в ролята на вампир с противоречива сексуалност, а другият в ролята на върколак.