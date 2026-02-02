Наградите „Лица за гордост“ бяха тържествено връчени на тържествена церемония в хотел „Интерконтинентал“. Сред отличените бе и проф. Любомир Стойков, който получи приза в категория „Визионер в културата, стила и образованието“. По повод на присъденото му отличие популярният наш културолог, изкуствовед и медиен експерт заяви:
„За мен тази награда е оценка за дългогодишните ми усилия като учен, университетски преподавател и журналист да отстоявам най-високи културни, естетически и медийни стандарти, да уча моите студенти, дипломанти и докторанти на сакрална всеотдайност към истината и заедно с това на безкомпромисност към несправедливостта, лъжата, имитацията и бездарието. Сред най-важните ми каузи е противодействието на траш културата, кича, профанацията, имитацията и фалша. Посвещавам този приз на моето семейство и на моите студенти. Защото не само студентите трябва да се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти!“.
Главни организатори на инициативата „Лица за гордост“ са Наталия Гуркова и Николай Стоянов. Тяхната мисия е да открояват и отличават личности с кауза, обществен принос и влияние. Пред bTV Наталия Гуркова изтъкна: „Идеята е да се показва доброто, да се аплодира, за да може то да бъде последвано! Трябва да бъдат показвани хората, които са изградили кариера, които имат обществен принос, които правят добро. Нашите специални ,,Лица за гордост“ показват, че София има с кого и с какво да се гордее, защото истинската стойност на един град – това са хората, които го правят по-добро място за живот!“.
Сред останалите наградени са Васил Терзиев, адв. Биляна Тончева, Мария Димитрова, Радослав Гизгинджиев, „Дует Мания“, Кристина Пастирова, Лилия Стефанова, Боряна Недева, Тома Станишев, Атанас Лазаров, Сабин Асенов и др.
Проф. д.н. Любомир Стойков е учен, университетски преподавател, изкуствовед, журналист, културолог и медиен експерт. Обучил е над десет хиляди студенти, дипломанти и докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и Националната художествена академия. Автор е на 20 книги, сред които „Стилът на диктаторите: Хитлер, Мусолини, Сталин“, „Култура и медии“, „Публична комуникация и медиаморфози“, „Управление на връзките с обществеността“, „Ефективна бизнес комуникация“, „Теория на модата“, „Световната мода“, „Световни модни икони“, „Фирмена култура и комуникация“ и др. Създател е на телевизионната модна журналистика в България. Основател на Българската академична асоциация за комуникации и председател на Академията за мода. Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на българските журналисти и на Съюза на българските художници. Член е и на Метрополитън мюзиъм (Ню Йорк) и Американското дружество за връзки с обществеността. Интервюирал е над 100 световни знаменитости, сред които Аликзандър Маккуин, Пако Рабан, Пиер Карден, Живанши, Черути, Бенетон, Оскар де ла Рента, Ивана Тръмп, Клаудия Кардинале, Лиз Хърли и др.
Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значими заслуги към културата, на Почетния знак със синя лента „Св. Климент Охридски“ за цялостен принос към развитието на журналистиката и журналистическото образование, на Почетния знак на президента на Република България за значим принос към българската култура, наука и образование, на „Златен век“ – звезда, от Министерство на културата – за големия му принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство, и по повод Деня на народните будители.