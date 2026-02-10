След смелото и освободено изследване на първичната женска сила в „MÓMA“, Прея поема по по-тих, но още по-дълбок емоционален път с новия си сингъл „Еделвайс“. Песента звучи като изповед и обещание едновременно – интимен разказ за вътрешното израстване, за куража да запазиш своята същност и за онзи фин баланс между уязвимостта и силата.
Вдъхновена от символиката на цветето еделвайс – рядко, красиво и устойчиво – композицията се превръща в метафора за онази част от човека, която устоява на външния натиск и остава вярна на себе си. В „Еделвайс“ Прея не търси ефектност, а истина – изчистена, честна и дълбоко лична. Това е песен за порастването не като компромис, а като съзнателен избор да не загубиш най-важното – вътрешното си ядро.
„Тук съм по-уязвима, отколкото си позволявам да бъда обикновено, и веселият ми екстериор, който ми е и бронята, е съблечен изцяло, за да разкрие какво бушува в недрата“, споделя Прея. Тези думи резонират пряко с емоционалната атмосфера на песента – оголена, искрена и силно въздействаща.
Артистичната визия на „Еделвайс“ е естествено продължение на тази вътрешна откровеност. Прея участва активно в създаването на творческата концепция на официалното видео, което превежда зрителя през същите деликатни и дълбоки емоционални пластове, заложени в музиката. Зад реализацията стоят Иван Горанов и Sturshel Productions, а визуалният образ на изпълнителката е поверен на екип от утвърдени професионалисти – Богдана Костова, Иван Цуцуманов, Марина Младенова и Анастасия Димитрова.
С „Еделвайс“ Прея не просто представя нова песен, а отваря пространство за разговор за уязвимостта като форма на сила. Това е проект, който не крещи, а шепне – и именно в тази тишина оставя най-дълбокия си отпечатък.