В новата си композиция „Ти да си добре“ Ваня Щерева предлага не просто поредна песен, а изповед, родена от светла емоция и споделено творчество. Проектът, върху който тя работи повече от две години, е определян от самата авторка като „единствената ми напълно чиста, красива и недраматична песен“ – музикален оазис, изграден около темата за любовта, която не притежава, а благославя.
Първоначално композицията носи името „География“ и съществува в по-интимна, почти камерна форма. Решаващият обрат идва, когато Ваня споделя песента с Галина Курдова – Галка от дуета KariZma. С присъщия си професионален усет тя открива липсващия елемент – силен, запомнящ се припев – и го създава на място, зад микрофона. Така се ражда емоционалният „hook“, който превръща песента в потенциален хит и дава ново име на проекта – „Ти да си добре“.
Музикалната тъкан на парчето е доразвита от утвърдения продуцент Роби Николов, чийто аранжимент придава модерно и едновременно с това топло звучене. В процеса се включва и Мила Роберт, която със своя характерен артистичен почерк променя и пренарежда отделни части, докато песента придобие финалната си форма – динамична, смела и съвременна. Пианото е поверено на Александър Младенов, чиято деликатна интерпретация добавя дълбочина и лиричност.
Особено любопитен е и пътят към финалния звук на „Ти да си добре“. Ваня открива DOBS в TikTok, впечатлена от гласа и музикалното му усещане. Спонтанно решение я отвежда до Лондон, където двамата записват песента в The Recording Studio London, след което той поема микса и мастеринга. Част от записите са реализирани и в Blue Minor Studio, което превръща проекта в своеобразен мост между София и британската музикална сцена.
Визуалният разказ към песента също носи силен авторски почерк. Камерата е в ръцете на Виктор Милушев, а монтажът – на Митко Балабанов. Двамата превеждат музикалната нежност и вътрешна светлина на песента в образи, които допълват емоционалното ѝ послание.
„Ти да си добре“ е повече от съвместен проект – това е доказателство, че когато различни таланти се срещнат в правилния момент, резултатът може да бъде искрен, топъл и истински. Песента носи послание, което рядко звучи толкова чисто в съвременната поп музика: да обичаш някого не означава да го притежаваш, а просто да му пожелаеш да бъде добре.