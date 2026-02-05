XIV-то издание на Националния конкурс „Път към славата“ се завръща в края на февруари с още по-мащабна програма, впечатляващ награден фонд и специални участия, които превръщат форума в едно от най-значимите събития за млади таланти в България. Сцената ще посрещне стотици даровити изпълнители от цялата страна, които ще се съревновават в категориите вокал, танц, инструменталисти, фолклор и класическо пеене. Конкурсът, организиран от Арт Център „Кърнолски“, ще се проведе в четири последователни уикенда – от 27 февруари до 29 март, като всеки от тях е посветен на различно направление в сценичните изкуства.
Сред най-очакваните акценти и тази година е участието на обичания от публиката Веселин Маринов. След силния интерес към неговия мастър клас през предходното издание, изпълнителят отново ще се срещне с младите таланти, за да сподели професионалния си опит, сценични тайни и ценни насоки за развитие в музикалната индустрия. Неговото присъствие е вдъхновение и за специалната категория „С песните на Веселин Маринов“, която ще даде възможност на участниците да представят свои интерпретации на емблематични негови творби. Най-добрите изпълнения ще бъдат оценени лично от г-н Маринов, което превръща категорията в една от най-емоционалните и престижни в целия конкурс.
„Път към славата“ продължава да бъде не само сцена за изява, но и реална възможност за подкрепа на талантливи деца. Участниците от IV-та възрастова група ще могат да се борят за стипендии по Програмата за мерки за закрила на деца с изявени дарби, както и по проектите „Успех за теб“, „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ и „Образование“ 2021–2027 с бенефициент Министерството на образованието и науката. Това превръща конкурса в значима платформа за насърчаване на млади таланти, които имат нужда от подкрепа, за да продължат своя творчески път.
„Горди сме, че „Път към славата“ се превърна в стартова площадка за млади артисти, които днес вече имат своя професионален път. Вярваме, че изкуството възпитава, изгражда характер и отваря хоризонти, затова се стараем всяка година да създаваме среда, в която талантите да бъдат забелязани и насърчени да се развиват.“, споделят организаторите от Арт Център „Кърнолски“.
Тазгодишното издание предлага един от най-впечатляващите наградни фондове досега, който надхвърля 100 000 лева и включва Гран При отличия, призови места и 45 стипендии за деца с изявени дарби. Предвидени са още награди за най-добро изпълнение на българска песен, както и покани за участие в международни конкурси. Участниците ще могат да се възползват и от професионални студийни записи и мастеринг в Karnolsky Project Studio. Кристални статуетки, дизайнерски медали и множество специални отличия ще очакват най-изявените таланти, които ще впечатлят оценяващата комисия със своята артистичност.
Тази година оценяването е поверено на звезден състав от доказани професионалисти, сред които Мими Иванова, DIA, Venzy, Станислав Почекански, Нели Андреева, Благородна Танева, Ева Делинешева, доц. д-р Маргарита Кръстева – Стойчевска, Любов Шишева и други популярни имена от различни области на изкуството. Техният опит и авторитет гарантират високо ниво на оценяване и уважение към труда на всеки участник.