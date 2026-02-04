Феновете на култовия филм „Мръсни танци“ бяха разтърсени от новината, че се подготвя официално продължение, в което Дженифър Грей ще се завърне в емблематичната си роля на Франсис „Бейби“ Хаусман, повече от три десетилетия след премиерата на оригинала от 1987 г.
Lionsgate потвърди, че любимият романтичен филм ще получи продължение, но съобщението предизвика бурни реакции онлайн, тъй като покойният Патрик Суейзи, чието присъствие бе сърцето на оригиналния проект, няма да участва. Актьорът почина през 2009 г. на 57-годишна възраст след битка с рак на панкреаса.
Социалните медии моментално се изпълниха с въпроси и критики. „Чакай – какво? Как можеш да направиш продължение на Мръсни танци с Дженифър Грей, но БЕЗ Патрик Суейзи?“ – написа един фен, а публикацията бързо се разпространи. Други се изказаха още по-категорично: „Абсолютно не. Той си отиде и никой не може да го замести.“
Много потребители изразиха недоверие и възмущение от самата идея за продължение. „Продължение на Мръсни танци наистина е шантаво“, коментира един. Някои дори предупреждават студиото да не се опитва да пресъздаде магията на Джони Касъл без Суейзи. „Да не сте посмели, по дяволите. Никога няма да заместите Суейзи“, настоява един коментиращ, докато друг предрича провал на проекта: „Дженифър Грей се завръща? Готино. Без Суейзи? Предстои провал.“
Все пак не всички фенове са напълно против новия филм. „Честно казано, съм развълнуван, но и нервен“, призна един фен. „Мръсни танци е класика – трудно е да се докоснеш отново до тази магия. Само се надявам да уважат оригинала и да не го превърнат в евтин рестарт.“
Продължението на „Мръсни танци“ със сигурност ще бъде един от най-дискутираните филмови проекти в следващите месеци, а очакванията и тревогите на феновете показват, че наследството на Дженифър Грей и Патрик Суейзи остава живо и до днес.