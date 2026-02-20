С новия си сингъл “LADIDA” Dara Ekimova прави крачка към следващия етап от своето артистично развитие и едновременно с това поставя начало на обратното броене до излизането на втория си студиен албум, очакван по-късно тази година. Песента не просто разширява музикалния ѝ репертоар – тя предлага интимен поглед към онези вътрешни състояния, които трудно се подчиняват на логиката.
Има усещания, които не търсят обяснение. Те се завръщат като повтаряща се мисъл, като тих вътрешен монолог, който не стихва. Именно тази емоционална територия изследва “LADIDA” – моментът, в който сърцето и разумът отказват да бъдат на една и съща честота. Без излишен драматизъм, без показна болка, песента звучи като честно признание за привличането, което разклаща баланса и пренарежда вътрешния свят.
Текстът носи усещане за осъзнатост и уязвимост. Вместо да търси кулминация в конфликта, той остава в напрежението между импулса и разума. Това е състояние на емоционална дезориентация, което много хора разпознават – когато чувството е по-бързо от мисълта, а рационалният глас постепенно губи надмощие.
Визуалната интерпретация на режисьора Жоро Пеев превръща тази вътрешна нестабилност в силен и запомнящ се образ. Видеото е изградено около концепцията за променяща се гравитация – камерата се завърта на 90 и 180 градуса, пространството губи своята устойчивост, а зрителят буквално усеща как равновесието се изплъзва. Тази визуална метафора кореспондира пряко с темата на песента: когато емоциите надделяват, реалността сякаш се накланя.
“LADIDA” е написана от самата Dara Ekimova по време на творчески лагер, организиран специално за нея през 2025 година – формат, който ѝ дава възможност да се фокусира изцяло върху личния си артистичен почерк. В създаването на песента участват утвърдени български автори и продуценти като Denis Popstoev, Eva Lea, C-Mo, D-Zasta и KayBe – екип, който стои зад модерното и прецизно звучене на проекта.
Музикално “LADIDA” залага на минималистична, съвременна поп продукция. Аранжиментът е изчистен, пространството е оставено да „диша“, а фокусът пада върху гласа и текста. Тази сдържаност в продукцията подчертава емоционалната искреност и позволява на посланието да излезе на преден план без излишни ефекти.
С “LADIDA” Dara Ekimova демонстрира увереност и ясно осъзната посока. Песента не търси сензация, а истинност – и именно в това се крие силата ѝ. В навечерието на втория ѝ албум тя заявява зрялост и готовност да говори открито за онези вътрешни противоречия, които често остават неизречени, но винаги се усещат.