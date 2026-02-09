В деня, в който Христо Стоичков навърши 60 години, бе взето едно от най-символичните решения в най-амбициозния български кино проект за последното десетилетие – кой ще изиграе Камата на големия екран. След безпрецедентен публичен кастинг, проведен в рамките на документалното телевизионно риалити „Вече играеш… Стоичков“, изборът падна върху актьора Кристо Стоичков – млад артист с испанско-български корени и необичайно близка съдба до тази на футболната икона.
Процесът по подбора на главния изпълнител за „Стоичков – Филмът“ няма аналог в българската киноистория. В продължение на седмици десетки кандидати преминаваха през актьорски, физически и психологически изпитания, наблюдавани както от професионално жури, така и от зрителите. Финалното решение беше взето лично от режисьора Мартин Макариев и от самия Христо Стоичков – жест, който придаде още по-голяма тежест и автентичност на избора.
Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, недалеч от Барселона – град, в който легендата на Камата се превърна в световен феномен. Днес 28-годишният актьор носи името си неслучайно: баща му, заклет почитател на легендарната осмица, го кръщава Христо. Поради трудното произношение на името на испански обаче то остава Кристо – детайл, който с годините се превръща в почти пророческа ирония.
Подобно на своя екранен образ, Кристо има и футболно минало. Като дете той тренира активно и играе в отбор от „Б“ окръжна група. Самият той определя уменията си като „доста добри за непрофесионалист“ – оценка, която се оказва напълно достатъчна, за да премине успешно през тежките спортни и физически предизвикателства в кастинга.
Актьорската му биография също е солидна. Завършил актьорство за драматичен театър, Кристо Стоичков вече има опит както на сцената, така и в киното. Още при първата си среща с журито той впечатлява с поразителната си физическа прилика с Камата, с характерната походка, инстинктивното си усещане за образа и силната емоционалност – качества, които са ключови за пресъздаването на една от най-ярките личности в българската спортна история.
„Стоичков – Филмът“ е замислен не просто като биографична лента, а като национален проект – разказ за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация. История, която надхвърля рамките на футбола и се превръща в символ на българската амбиция и вяра. С избора на Кристо Стоичков за главната роля проектът прави още една крачка към целта си – да създаде филм, който ще остане като културно и емоционално свидетелство за поколенията.