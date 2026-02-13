Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Катрин Тасева очаква второто си дете. Новината стана известна след изтекло стори в социалните мрежи, което разкри интимен и трогателен миг от живота на шампионката и нейния партньор – бизнесмена Станислав Сивков.
Двойката е запазила празненството по разкриване на пола в пълна дискретност – далеч от публичното внимание, което неизменно съпътства името на Тасева. До последния момент двамата не са знаели дали очакват момче или момиче, а именно тази неизвестност е направила момента още по-емоционален. В крайна сметка изненадата е донесла щастлива вест: семейството ще се сдобие с момиче.
След края на активната си спортна кариера Тасева съзнателно избра по-тих и личен път, съсредоточен върху семейството и собствените ѝ проекти. Тя рядко споделя детайли от ежедневието си, което прави всяка подобна поява – дори и случайна – особено значима за почитателите ѝ.
Катрин Тасева и Станислав Сивков са заедно от около четири години. През юни 2023 г. „Златното момиче“ стана майка за първи път, когато посрещна на бял свят сина си Николай. Сега семейството е на прага на нова, още по-пъстра глава – с очакването на малка принцеса, която скоро ще допълни щастието им.
В свят, в който публичността често изтласква личното, изборът на Тасева да съхрани интимността на най-важните си моменти говори за зрялост и баланс – качества, които я отличаваха и в спорта, и извън него.