Номинираният за престижната награда Grammy Award артист Jordan Adetunji се завръща на музикалната сцена със завладяващ нов сингъл, озаглавен Climbing Up. Парчето бележи нов етап в развитието на изпълнителя и затвърждава амбицията му да съчетава емоционална дълбочина със съвременно, динамично звучене.
„Climbing Up“ е продуцирана от самия Adetunji в сътрудничество с дългогодишните му партньори Danny Casio – познат с работата си с Rudimental, Matoma и Robin Schulz – както и с J Rick и Leon Sharplin. Резултатът е модерна продукция с плътна звукова текстура, в която електронни елементи и емоционални вокали се преплитат в енергичен, но дълбоко личен разказ.
Премиерата на сингъла е съпроводена от официален видеоклип, режисиран от отличения с редица награди режисьор Jean-Charles Chavarin, работил с артисти като Moby и Paul Kalkbrenner. Визуалната интерпретация подчертава вътрешната борба и устойчивостта, заложени в посланието на песента, и допълва нейната емоционална сила.
Самият Jordan Adetunji определя „Climbing Up“ като песен за личната битка и вътрешната устойчивост: „Тази песен е за събуждането в свят, който не забавя темпото заради личната болка, и за избора да се изправиш въпреки това. Тя е водена от тиха вяра, която продължава да те изправя обратно на крака, когато светът те блъска надолу.“
С новия си сингъл Adetunji не просто представя поредното музикално заглавие, а заявява категорично присъствие – артист, който превръща уязвимостта в сила и личните изпитания в вдъхновение. „Climbing Up“ е химн на постоянството – напомняне, че дори когато светът изглежда безмилостен, изборът да продължиш напред остава изцяло в твоите ръце.