Елизабет се очертава като една от най-силните млади фигури на българската поп сцена, чието име вече уверено присъства сред най-коментираните нови артисти в страната. Само за броени месеци тя успя да постигне пробив, за който мнозина мечтаят с години – дебютният ѝ сингъл „Носталгия“ се превърна в най-слушаната песен в националния радиоефир за 2025 г., утвърждавайки я като ново водещо лице на модерната българска музика.
Този впечатляващ старт не остана изолиран успех. Веднага след него последва „Пак в нощта“ – песен, която затвърди нейния стил, отличаващ се с емоционална дълбочина, съвременно звучене и разпознаваем вокален почерк. Успоредно с това Елизабет направи и важна крачка към международната сцена чрез колаборацията „With You“, която разшири аудиторията ѝ и извън границите на България.
Началото на 2026 година поставя нов, още по-амбициозен етап в развитието на младата певица. Тя представя новия си проект „Преди теб“, реализиран в творчески тандем с Pavell – един от най-уважаваните и търсени автори и продуценти у нас. Pavell е автор на аранжимента и съавтор на текста, което придава на песента изключителна стилова цялост и модерна поп естетика. „Преди теб“ представлява креативна адаптация на световния хит „Good As You“, пречупена през чувствителността и артистичната идентичност на Елизабет.
Официалното видео към песента допълва силното въздействие на проекта. То е режисирано от актьора Боян Арсов и Иван Димитров – Torex, които залагат на кинематографичен подход и визуален разказ, подчертаващ емоционалното напрежение и интимността в песента.
С „Преди теб“ Елизабет не просто продължава успешната си линия – тя ясно заявява, че е артист с визия, потенциал и амбиция да се утвърди като едно от ключовите имена на съвременната българска поп музика. Всичко показва, че това е само началото на една кариера, която тепърва ще дава сериозни поводи за внимание и признание.