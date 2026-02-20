След поредица от съвместни концерти, изпълнени с енергията на 90-те и пулса на съвременната клубна сцена, DEEP ZONE Project и Rob Money от култовата формация C-Block обединяват творческите си сили в нов музикален проект – „Freedom To Love“. Колаборацията е естествено продължение на успешните им общи изяви и заявка за сериозно присъствие на голямата сцена през настоящия сезон.
Новата песен носи ясно разпознаваемия дух на 90-те години – епоха, белязала цяла генерация със своята емоционалност и танцувална енергия. В „Freedom To Love“ този носталгичен заряд е пречупен през модерна продукция и съвременно звучене, което я прави едновременно ретро вдъхновена и актуална. Парчето съчетава мелодичност и ритмична динамика, като изгражда мост между класическия евро-денс и модерната клубна култура.
Продукцията и аранжиментът са дело на DJ Dian Solo, който изгражда плътна и въздействаща звукова картина около отличителния вокал на Eva Maria и характерното рап присъствие на Rob Money. Финалният щрих в композицията добавя китарата на Danny Dimitroff, която внася рок нюанс и допълнителна емоционална дълбочина.
Първото изпълнение на живо на „Freedom To Love“ се състоя пред препълнената зала на Арена Русе. Публиката посрещна премиерата с аплодисменти и видим ентусиазъм, а атмосферата в залата се превърна в своеобразен празник на музиката, която свързва поколения. Веднага след концерта интересът в социалните мрежи започна стремително да нараства, като видеа и откъси от изпълнението бързо набраха популярност сред феновете.
DEEP ZONE Project и Rob Money вече планират серия от съвместни участия, които ще включват четиричасова обща музикална програма. Концепцията предвижда мащабни концерти на големи сцени както в България, така и в чужбина – събития, които ще съчетаят авторски хитове, емблематични парчета от 90-те и новия им съвместен репертоар.
„Freedom To Love“ не е просто поредният сингъл, а символ на творческо обединение, в което различни музикални светове намират общ ритъм. Проектът показва, че когато опитът, харизмата и модерното продуцентско мислене се срещнат, резултатът може да бъде не просто песен, а истинско музикално събитие.