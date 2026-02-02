Популярната българска изпълнителка DARA е големият победител в националната селекция за българска песен на „Евровизия 2026“. С убедителен резултат от 31 точки – сбор от гласовете на зрителите и оценките на професионалното жури – тя спечели правото да представи България на най-престижния музикален конкурс в Европа, който през май ще се проведе във Виена в рамките на юбилейното 70-о издание на „Евровизия“.
В тазгодишната национална надпревара участие взеха общо осем утвърдени и нови имена от българската музикална сцена – Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Прея. Конкуренцията бе изключително оспорвана, като всеки от изпълнителите представи оригинална песен с ясно изразена артистична идентичност. В крайна сметка именно DARA успя да обедини вкуса на публиката и предпочитанията на професионалното жури, което ѝ донесе и победата.
След обявяването на резултатите изпълнителката не скри вълнението си и отправи емоционално послание към своите почитатели и колеги. Тя подчерта, че за нея най-важен никога не е бил крайният резултат, а пътят и усилията, които стоят зад него.
„През всички тези години съм се опитвала да бъда артистът, който малката аз винаги е мечтала да бъде. Смятам, че тази моя мисия ще продължи и занапред – не само за мен, но и за всеки един от моите прекрасни колеги. Вярвам, че българите сме изключително талантлив народ и тази врата към международния пазар трябва да бъде отворена. Ако мога да имам дори малък принос към това, за мен е чест“, заяви развълнуваната DARA, като благодари на публиката, журито и на всички, които са я подкрепили.
Победата ѝ е не само личен успех, но и важен момент за българската музикална сцена, която отново ще има възможност да се представи пред милионна аудитория в цяла Европа. Очакванията към представянето на DARA във Виена са високи, а нейната харизма, сценично присъствие и модерно звучене дават сериозни основания за оптимизъм, че България може да остави силна следа на „Евровизия 2026“.