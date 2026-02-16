Българският музикант Боян Тодоров представя новия си сингъл „Ще се върнеш“ – песен, която потапя слушателя в носталгията по детството и личното израстване. Композицията продължава линията на артиста, белязана от лични истории, искрен разказ и кинематографично мислене, като затвърждава характерния му авторски почерк.
„Написах песента по време на разходка в Младежкия парк в Русе, когато ме връхлетя силна носталгия по дома и детството. Припевът се появи спонтанно и постави началото на една много лична история – обръщение към детето в мен“, споделя Боян Тодоров. Чрез „Ще се върнеш“ той отправя послание към слушателите да запазят връзката със своята искреност и вътрешна свобода. „Когато порастваме, често забравяме качествата, които са ни правили истински щастливи като деца. Тази песен е изповед към всички забравени деца, които живеят в уморените възрастни, и напомняне да не губим любопитството, смелостта и свободния дух“, допълва артистът.
Песента излиза и с впечатляващо музикално видео, режисирано от самия Боян. Оператор е Венцислав Тодоров, а монтажът е дело на Девина Василева. В реализацията участват близки приятели и съмишленици на артиста. Видеото представя две паралелни реалности – цветния и свободен свят на детството и монотонното ежедневие на възрастните. В нестандартен прочит ролите са разменени – възрастните пресъздават децата, а децата влизат в ролите на възрастните. Двете линии се срещат на символично място – площадката пред блока.
„За пръв път поемам ролята на режисьор, продуцент и изпълнител едновременно. Процесът беше предизвикателен – 12 часа преди снимките трябваше спешно да сменим главния детски герой, но успяхме да намерим решение и да реализираме проекта точно както си го представях“, споделя Боян.
„Ще се върнеш“ е втори сингъл от предстоящия дебютен албум на артиста „Квартал Носталгия“, който се очаква до края на годината. С композицията Боян Тодоров затвърждава своята позиция на музикант, който съчетава лични изповеди с визуално внушение, превръщайки музиката в цялостно артистично преживяване.