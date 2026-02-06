Една от най-обичаните двойки в българския артистичен свят – актьорът Бойко Кръстанов и неговата половинка, младата актриса Лидия Василева – преживява най-вълнуващата си житейска роля: тази на родители. Новината за появата на първото им дете дойде не чрез официално изявление или медийна сензация, а по един нежен и силно емоционален начин – чрез социалните мрежи на щастливата майка.
Лидия Василева сподели трогателен кадър на бебешки крачета, обути в малки чорапки, върху които са изписани посланията „I love mom“ и „I love dad“. Снимката моментално предизвика вълна от поздравления и вълнение сред почитателите на двойката, превръщайки се в символичен първи публичен знак за новия живот, който вече е част от тяхното семейство.
Въпреки интереса на публиката, Бойко Кръстанов и Лидия Василева остават верни на решението си да пазят личното си пространство. Засега те не разкриват нито името, нито пола на бебето – деликатност, която е напълно в духа на Бойко Кръстанов. Актьорът от години се отличава сред публичните личности с желанието си да държи интимния си свят далеч от светлината на прожекторите и медийния шум.
Припомняме, че новината за очакваното бебе излезе още през ноември миналата година. Тогава, без официални изявления и гръмки анонси, Лидия потвърди слуховете чрез стилна и леко провокативна фотосесия, в която ясно се виждаше наедрялото ѝ коремче. С този артистичен жест бъдещата майка даде на публиката дискретен, но красноречив знак за предстоящото щастие.
Днес това очакване вече е реалност. С раждането на своето дете Бойко Кръстанов и Лидия Василева започват нова глава – не само като двойка, но и като семейство. И макар да избират да споделят малко, емоцията зад този тих, но силен момент е повече от очевидна.