Вечният хит Hallelujah на легендарния канадски изпълнител Leonard Cohen прозвуча по впечатляващ и емоционално въздействащ начин в детското издание на популярния музикален формат The Voice of Germany. Българската участничка Даная предизвика истински фурор със своето уникално изпълнение, което успя да докосне както журито, така и публиката в залата.
Само няколко секунди бяха необходими на членовете на журито, за да разпознаят изключителния потенциал на 10-годишната българка и да натиснат бутона, с който изразиха желанието си тя да се присъедини към техния отбор. Родена в Кюстендил, но живееща със семейството си в Щутгарт, младата певица показа забележителна зрялост в интерпретацията си на една от най-емблематичните песни в историята на съвременната музика.
Изпълнението на Даная остави безмълвни както журито, така и присъстващите зрители. Емоцията на сцената се оказа толкова силна, че майка ѝ и сестра ѝ не успяха да сдържат сълзите си, наблюдавайки триумфа на талантливото момиче от публиката. Самата Даная също се разчувства в края на изпълнението си, когато, отваряйки очи след последните тонове на песента, видя, че всички членове на журито са станали на крака в нейна чест.
Четиримата членове на журито се отправиха към сцената, за да поздравят и прегърнат младата изпълнителка, опитвайки се да я успокоят след силното емоционално преживяване. След ожесточена конкуренция между наставниците, Даная в крайна сметка избра да се присъедини към отбора на испанския изпълнител Alvaro Soler, което беше посрещнато с аплодисменти.
Въпреки че от години живее извън България, семейството на младата певица продължава активно да следи развитието ѝ. Майката на Даная редовно споделя постиженията ѝ в социалните мрежи, като публикува информация както на български, така и на немски език, показвайки гордостта си от успехите на дъщеря си.
Младата българка получи широка подкрепа от родните меломани, които отправиха пожелания за още успехи в престижната музикална надпревара. Изявата на Даная е поредното доказателство за таланта на българските деца на международната сцена и за силата на музиката да обединява публиката чрез емоция и вдъхновение.