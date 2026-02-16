Алекс – едната половина от популярния български музикален дует Alex & Vladi – сподели радостна новина със своите почитатели: тя е в очакване на първото си дете. Новината беше съобщена чрез трогателна публикация в социалните мрежи, придружена от изящни фотографии, на които бъдещата майка позира с бременното си коремче и с партньора си.
Към кадрите Алекс написа вдъхновяващо послание: „Вече знаем как изглежда любовта. Сега ще я видим как расте. Още едно сърце към всички останали.“ Думите ѝ бързо събраха вълна от поздравления и пожелания от фенове и колеги от музикалната сцена.
Щастливото събитие идва малко след сватбата на певицата. Алекс и нейният избраник сключиха брак на 12 декември 2025 година, поставяйки началото на нов етап в съвместния си живот. Любопитен факт е, че и нейната близначка Влади също се омъжи през изминалата година, което превърна 2025-а в особено емоционална и запомняща се за двете сестри.
Наред с личното си щастие, Алекс и Влади продължават да бъдат активни и в професионален план. Дуетът не прекъсва творческите си ангажименти и в момента работи по нов музикален албум, който се очаква с голям интерес от почитателите им. Така двете изпълнителки доказват, че могат успешно да съчетават любовта, семейството и кариерата – с увереност и вдъхновение.