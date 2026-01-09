Вторият студиен албум на група МОЛЕЦ – „ПАРАКЛИС“ – се утвърди като едно от най-значимите музикални събития в началото на годината, след като постигна платинен статус по продажби за по-малко от два месеца. Признанието бе официално отбелязано на 6 януари, когато формацията получи сертификат и специален плакет от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) – член на IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry).
Успехът на „ПАРАКЛИС“ не е изолиран акт, а логично продължение на последователно изграждана връзка с публиката. Албумът бе предшестван от два поредни, напълно разпродадени премиерни концерта в Зала 1 на НДК, по време на които МОЛЕЦ представиха новите си песни в изцяло акустични аранжименти – за първи и последен път. Последвалите концерти във Варна и Пловдив, също при пълни зали, категорично затвърдиха позицията на групата като едно от най-силните имена на съвременната българска сцена.
„Мисля, че всеки носи един параклис в себе си – място, на което можеш да се подслониш по време на бурята, където можеш да си най-искрен, където можеш да кажеш нещата, които не можеш да кажеш на никого. Това е и целта на този албум“, споделя Крис. Именно тази лична, почти изповедна концепция придава на „ПАРАКЛИС“ усещане за вътрешна цялост и емоционална дълбочина, които резонират силно с публиката.
Албумът съдържа 16 песни и един бонус трак, достъпен единствено във физическите формати – CD и винил, което превръща изданието в търсен колекционерски обект. В проекта МОЛЕЦ си партнират с впечатляващ кръг артисти – DARA, ROBI, Ernesto Valenzuela, Benjie Gregorie, Теодосий Спасов и Стунджи, чието участие допринася за богатото жанрово и звуково разнообразие на албума. От 15 януари „ПАРАКЛИС“ ще бъде наличен и във всички дигитални платформи.
Юли не крие емоцията си от повторния платинен успех:
„Много е невероятно, че получаваме платинен плакет за втори път. Ако някой ми беше казал, когато пуснахме първата си песен „МЕД“, щеше да ми звучи като късметче от новогодишната баница. Истината е, че отдавна искахме да направим такъв албум. И помня как, когато го представихме за първи път пред най-близките си хора, усещането беше същото, каквото имахме преди да пуснем първата си песен. Радвам се, че дойде моментът, в който „ПАРАКЛИС“ просто беше по-силен от всичко останало.“
С „ПАРАКЛИС“ МОЛЕЦ не просто затвърждават своята артистична идентичност, но и ясно заявяват мястото си сред най-влиятелните съвременни български групи – с музика, която не търси моментен ефект, а дълбока и трайна връзка със слушателя.