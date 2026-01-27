След запомнящото се участие в националната селекция на България за „Евровизия“, Veniamin уверено продължава напред с проект, който бележи ключов и дългоочакван момент в развитието на всеки артист – издаването на дебютен албум. Това не е просто следваща стъпка, а логично продължение на творчески път, изграден с последователност, търсене и ясна артистична визия. Премиерата на албума ще бъде отбелязана със специален концерт на 29 април в столичното пространство „Pirotska 5“, където публиката ще има възможност да се срещне отблизо с новото музикално лице на изпълнителя.
За пилотен сингъл, с който обявява предстоящия албум, Veniamin избира песента „Рано Моя“ – емоционално и съвременно произведение, родено по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp. Проектът е реализиран в колаборация с гръцкия продуцентски екип ARCADE, познат с работата си с редица международни артисти, както и с Елизабет Захариева, която е съавтор на текста. Сътрудничеството придава на песента модерен звук и силно изразена емоционална дълбочина, която ясно откроява посоката, в която Veniamin развива музиката си.
Официалното видео към „Рано Моя“, режисирано от Иван Димитров – Torex, допълва песента с въздействаща визуална интерпретация. Клипът залага на емоцията и атмосферата, без излишна показност, и подчертава личния характер на композицията. Визуалният разказ естествено следва музиката и текста, превръщайки проекта в цялостно артистично изживяване.
С ясен поглед към бъдещето, Veniamin заявява амбицията си да създава музика, която остава във времето, и да изгражда устойчива, истинска връзка с все по-широка публика. В този контекст 2026 година се очертава като ключова за развитието на кариерата му – период, в който натрупаният опит, международните колаборации и дебютният албум ще поставят стабилна основа за следващите му творчески стъпки.