Роби Уилямс отново прикова вниманието на музикалния свят с премиерата на официалното видео към песента „All My Life“ – една от ключовите композиции в последния му албум „BRITPOP“. С този проект поп иконата от Стоук он Трент затвърди статута си на най-успешния солов изпълнител в историята на британските класации, превръщайки се в артиста с най-много албуми номер едно в Обединеното кралство.
Новият видеоклип не е просто визуално допълнение към песента, а предлага и интригуващ поглед зад кулисите на живота и кариерата на звездата. В него са включени кадри от предстоящия документален филм „ROBBIE WILLIAMS – THRU A NEW LENS“, който ще разкрие Роби от една различна, по-интимна перспектива. Макар все още да няма обявена официална премиерна дата, изпълнителят уверява феновете си, че проектът ще бъде представен „много скоро“.
„All My Life“ звучи като изповед – зряла, емоционална и дълбоко лична, което кореспондира и с концепцията на документалния филм. Песента подчертава новата фаза в творческото развитие на Уилямс, в която артистът все по-смело изследва собствените си преживявания, съмнения и победи.
Албумът „BRITPOP“ вече се утвърди като един от най-значимите проекти в кариерата му през последните години, комбинирайки характерния за Роби мелодичен поп с влияния от класическия британски рок и алтернативна сцена. Успехът му в класациите не само потвърждава непреходната популярност на изпълнителя, но и доказва, че той остава релевантен и във време, доминирано от ново поколение артисти.
С новото видео и предстоящия документален филм Роби Уилямс ясно показва, че продължава да търси нови начини да разказва историята си – не просто като поп звезда, а като човек, който не се страхува да погледне назад, за да върви напред.