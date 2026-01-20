Една от най-обсъжданите колаборации на съвременната поп сцена вече има своя визуален прочит. PinkPantheress и Zara Larsson представиха дългоочаквания музикален видеоклип към парчето „Stateside“ – песен, която от месеци се радва на изключителна фенска подкрепа и стабилно присъствие в глобалните стрийминг платформи.
Режисурата е поверена на Charlotte Rutherford, която изгражда сюрреалистичен и стилно провокативен наратив. Видеото започва с привидно обикновена градска сцена – случаен минувач спира поглед върху манекен на PinkPantheress, изложен във витрина на магазин с ироничното мото „Fancy That“. Само миг по-късно статичният образ оживява, избухва в движение и превръща витрината в сцена на неочакван спектакъл. Напрежението ескалира, когато стените започват да се разклащат и разкриват Zara Larsson – тайнствената сила зад случващия се хаос. Срещата между двата манекена прераства в символичен сблъсък, който отприщва визуален катаклизъм, разливащ се по улиците и подчертаващ енергията на песента.
Успехът на „Stateside“ не се ограничава само до впечатляващия видеоклип. Парчето проби в Global Spotify Top 200 и продължава възходящото си движение в редица национални класации. Това е седмият сингъл на PinkPantheress, достигнал Топ 40 в официалната класация във Великобритания, а отвъд Атлантика песента вече намери място и в Billboard Hot 100. Така „Stateside“ се превръща във второто парче от ерата „Fancy That“, което постига подобен успех, и в третия подобен хит в дискографията на изпълнителката.
Проектът „Fancy Some More?“ затвърждава мащаба и амбицията на PinkPantheress. Албумът вече е натрупал над 700 милиона стриймвания в световен мащаб и уверено се насочва към статута на третия ѝ проект с над един милиард слушания. Изданието обединява впечатляващ международен състав от артисти и включва общо 22 ремикса, които преосмислят и разширяват характерния ѝ звук.
Сред участниците се открояват имена като Anitta, Bladee, JADE, JT, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves и Zara Larsson, както и емблематични формации и колективи – Basement Jaxx, Groove Armada, SEVENTEEN (THE 8, MINGYU и VERNON) и Sugababes. Към тях се присъединяват и утвърдени продуценти и диджеи като Kaytranada, Nia Archives, Sega Bodega, Joe Goddard и Mochakk. Всеки ремикс предлага различна гледна точка към музикалната естетика на PinkPantheress, превръщайки „Fancy That“ в цяла вселена от стилове, влияния и артистични интерпретации.
С „Stateside“ и разширения проект „Fancy Some More?“ PinkPantheress не просто затвърждава позицията си сред най-интересните имена на новото поколение поп артисти, а ясно демонстрира способността си да съчетава комерсиален успех с смела визуална и музикална идентичност.