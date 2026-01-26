Националната селекция на Българската национална телевизия за избор на български представител на конкурса „Евровизия 2026“ навлезе в решаваща фаза. След оспорвано музикално шоу на живо по БНТ 1, осем изпълнители продължават към финала на надпреварата, която ще определи кой ще защитава българските цветове на сцената във Виена.
До финалния етап достигнаха Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA и Preyah, както и Роксана и Innerglow, които получиха еднакъв брой точки. Класирането бе формирано на база комбиниран вот – оценките на професионално жури и гласовете на публиката, подадени чрез официалната платформа eurovision2026.bg.
Журито, което оценяваше изпълненията, бе в състав: Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши – утвърдени имена от българската музикална и културна сцена. Атмосферата на сцената бе допълнително обогатена от специалните гост-изпълнители Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – VICTORIA, които припомниха силното българско присъствие в историята на конкурса.
Още тази неделя, 25 януари, от 19:00 ч. по БНТ 1, осемте финалисти ще бъдат ексклузивни гости в специално издание на предаването „С БНТ завинаги“ с водещ Драгомир Драганов. Зрителите ще имат възможност да чуят първите им лични коментари и емоции около участието им в селекцията и очакванията им за предстоящите етапи.
Вторият етап от надпреварата е насрочен за 31 януари (събота) от 21:00 ч. по БНТ 1. Тогава финалистите ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. И на този етап победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на зрителите и професионално жури, чийто състав ще бъде обявен официално в началото на предаването.
Финалната фаза на националната селекция ще се проведе през февруари 2026 г. Победителят ще изпълни на живо три песни, създадени специално за конкурса „Евровизия 2026“. Именно чрез тях ще бъде избрана композицията, която ще представи България на международната сцена – отново с решаващото участие както на журито, така и на публиката.
През май 2026 г. „Евровизия“ ще отбележи своето 70-о юбилейно издание във Виена. България ще участва във втория полуфинал на 14 май. Първият полуфинал ще се състои на 12 май, а големият финал в австрийската столица е насрочен за 16 май.