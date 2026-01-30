Мирела Илиева е от онези млади артисти, които уверено изграждат многопластова кариера между екрана, сцената и дигиталното пространство. Позната на зрителите с участията си в сериалите „Белият лотос“ (The White Lotus) и „Майките“, тя паралелно с активната си работа пред камерата продължава и професионалното си усъвършенстване като студент в НАТФИЗ. Тази комбинация между академична подготовка и реална практика придава на артистичното ѝ присъствие усещане за дълбочина, дисциплина и устрем.
По-широката публика я разпознава и от участията ѝ в два популярни риалити формата, а присъствието ѝ в социалните мрежи я превръща в една от най-влиятелните млади личности в българското онлайн пространство. С близо 400 000 последователи Мирела изгражда активна и автентична дигитална общност, в която споделя моменти от професионалния си път, танцови хореографии, лични преживявания и пътувания, както и партньорства с водещи български и международни брандове.
Любовта ѝ към музиката закономерно намира отражение в артистичния ѝ път. След дебюта си през 2022 г. Мирела прави нова уверена крачка със сингъла „Твоето тяло“ – енергичен денс-поп трак, който носи силен емоционален заряд и интимна откровеност. Песента излиза в петък, 30 януари, и ще бъде достъпна във всички дигитални платформи чрез Warner Music, разпространявана от Орфей Мюзик.
„Твоето тяло“ е вдъхновена от първата среща между Мирела и актьора Юлиан Костов, който участва и като гост-изпълнител в проекта. Това е музикален разказ за онези първи вечери, в които напрежението и привличането между двама души създават усещането, че нещо съдбовно се случва. Песента улавя емоцията на срещата между две силни индивидуалности – моментът, в който искрата не просто проблясва, а обещава трайна връзка.
Видеоклипът към „Твоето тяло“ допълва въздействието на песента със силно визуално и артистично изживяване, в което танцът се превръща в основен изразен език. Движението, тялото и ритъмът разказват историята там, където думите спират – още един знак за многопластовата артистична идентичност на Мирела.
„Вдъхновението ме връхлетя като буря – текстът излезе изключително бързо и леко. Когато Павел Николов ми пусна бийта, който беше направил, веднага го разпознах. Знаех, че това е моята песен и думите и мелодията мигновено намериха своето място“, споделя тя.
С „Твоето тяло“ Мирела Илиева не просто представя нов музикален проект, а заявява себе си като артист, който умее да превръща личните преживявания в универсален емоционален език – такъв, който докосва, провокира и остава.