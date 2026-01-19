Поп артистът Мила Роберт представя най-новия си сингъл „Повода си ти“ – емоционално и искрено парче, част от албума „SRCE <3“, който излезе през лятото на 2025 г. Песента носи ясно разпознаваемия почерк на изпълнителката и съчетава лична изповед със спонтанна енергия, благодарност и силно усещане за човешка свързаност – теми, които преминават като червена нишка през целия проект. Историята зад „Повода си ти“ започва далеч от България – в Ню Йорк, след особено емоционален концерт на Мила Роберт в клуб „Механа“. Вечерта се превръща в своеобразна среща на култури и емоции. „Половината публика бяха българи, които милеят за дома, а другата половина – хора от цял свят, попаднали случайно, но напълно погълнати от балканските ритми и експресивната ни култура“, разказва певицата. Именно в тази атмосфера на споделеност и еуфория се ражда ключовият момент – спонтанен възглас от публиката: „Миилааа, поводът си ти!“, който отключва творческия процес. Макар идеята да се заражда отвъд океана, песента намира своя завършек в България – между шумната динамика на Ню Йорк и по-тихото, интимно усещане на Велики Преслав. Този контраст ясно се усеща в звученето и посланието на „Повода си ти“ – песен, която не търси грандиозност, а честност; не поза, а преживяване.
С новия си сингъл Мила Роберт отново доказва способността си да превръща личните моменти в универсални истории, с които слушателят лесно може да се идентифицира. „Повода си ти“ не е просто песен, а емоционален жест – напомняне, че понякога самото присъствие на другия е достатъчна причина за радост, вдъхновение и смисъл.