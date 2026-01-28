Михаела Маринова направи силно и уверено начало в националната селекция за „Евровизия“, като премина първия кръг, състоял се на 24 януари, с впечатляваща лекота и професионализъм. Без излишни жестове и сценични ефекти, певицата разчете на най-силното си оръжие – безупречния вокал и овладяното присъствие, които ѝ донесоха едно от челните места в класирането и сигурен билет за следващия етап на надпреварата.
На 31 януари Маринова ще направи следващата си важна стъпка в конкурса, като представи на живо новата си песен „Under Pressure“ („Под напрежение“) – композиция на английски език, с която заявява още по-ясно международните си амбиции. Парчето ще излезе официално броени дни преди втория кръг от селекцията за избор на изпълнител, който ще представлява България на „Евровизия“ тази година, и вече предизвиква сериозен интерес сред почитатели и музикални професионалисти.
„Under Pressure“ е резултат от международно творческо сътрудничество, реализирано по време на Sofia Songwriting Camp – лагер за писане на музика, който събира автори и продуценти от различни държави. Песента е създадена от самата Михаела Маринова заедно с мултиплатинения корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster. Този екип и глобалното звучене на композицията затвърждават заявката на певицата за модерна, конкурентна продукция, способна да намери място на голямата европейска сцена.