Фолк певицата Лидия даде ясен знак, че 2026 година е започнала по изключително вълнуващ начин за нея. Изпълнителката не скри щастието си и лично сподели в социалните мрежи новината, че е сгодена, предизвиквайки вълна от реакции и поздравления от страна на фенове и колеги.
В профила си в Instagram звездата публикува серия от елегантни кадри, на които демонстрира годежния си пръстен – впечатляващо бижу с голям диамант. Снимките бяха лаконично, но красноречиво озаглавени с думите: “WHAT A START OF THE YEAR” („Какъв старт на годината“). Публикацията бързо събра хиляди харесвания и коментари, като мнозина от близкото ѝ обкръжение дадоха да се разбере, че новината не е била напълно неочаквана.
Прави впечатление обаче, че мъжът, спечелил сърцето на талантливата блондинка, отсъства от кадрите. Лидия очевидно предпочита да запази самоличността на своя избраник далеч от светлината на прожекторите, което допълнително засилва любопитството около личния ѝ живот. За широката публика той остава загадка, а певицата не разкрива никакви подробности за връзката им.
Дали годежът е категорична заявка за предстояща сватба или по-скоро символичен жест, който подчертава сериозността на отношенията, предстои да разберем. Засега Лидия изглежда напълно удовлетворена от решението си да сподели щастието, без да разкрива излишни детайли.
За разлика от настоящия ѝ любим, предишната ѝ връзка бе добре позната на феновете. Певицата имаше дългогодишни и широко обсъждани отношения с рапъра Атанас Колев, добил популярност покрай участието си в музикалното шоу X Factor. Любовта им премина през редица турбулентни моменти, белязани от раздели и събирания, преди двамата окончателно да поемат по различни пътища.
Днес обаче Лидия очевидно е обърнала страницата и гледа напред с увереност и усмивка. А феновете ѝ с нетърпение очакват следващите щастливи новини – било то от сцената или от личния ѝ живот.